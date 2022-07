Dopo 7 anni, il Torino saluta Belotti: 'Buona fortuna' (Di venerdì 1 luglio 2022) "Grazie Andrea, Buona fortuna". Il Torino saluta Andrea Belotti, da oggi ufficialmente un ex giocatore granata. Con una clip di poco più di un minuto, il club di via Arcivescovado ha riassunto i sette ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) "Grazie Andrea,". IlAndrea, da oggi ufficialmente un ex giocatore granata. Con una clip di poco più di un minuto, il club di via Arcivescovado ha riassunto i sette ...

Pubblicità

LegaSalvini : Simona Bordonali: Se la proposta sulla #cittadinanza tanto voluta dalla sinistra - che prevede il cosiddetto… - Agenzia_Ansa : Una donna 40enne è morta per le conseguenze di un melanoma due anni dopo l'asportazione di un neo sulla schiena, op… - DSantanche : Misure per frenare rincari carburanti e bollette? No. Per aiutare famiglie e imprese dopo anni di #covid? No. Per f… - LorellaMaffei : @borghi_claudio È insensato dare la cittadinanza dopo 5 anni, anche perché l'obbligo scolastico in Italia é un poch… - FlavianoBrandi : Dopo lo sblocco di un ricordo su un altro thread, mini ?? di musica motivazionale da allenamento per diversamente an… -