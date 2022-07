Donna aggredita in centro da giovane armato: lei reagisce, la municipale lo incastra (Di venerdì 1 luglio 2022) Un fotogramma dell'aggressione La Spezia, 1° luglio 2022 " Tentò di rapinare una Donna la sera di qualche giorno fa in pieno centro, ma grazie alla tecnologia e all'attività investigativa della ... Leggi su lanazione (Di venerdì 1 luglio 2022) Un fotogramma dell'aggressione La Spezia, 1° luglio 2022 " Tentò di rapinare unala sera di qualche giorno fa in pieno, ma grazie alla tecnologia e all'attività investigativa della ...

Pubblicità

quaranta_vito : Donna a #Livorno viene aggredita per scippo e lei si difende. Kick boxing mode on ?? Brava Lei !?? - DDefemauri : RT @ilgiornale: In Iran sono in vigore pene fino a due mesi di carcere ai danni delle donne sorprese a non indossare in pubblico l'hijab ht… - Infoconte : Una donna di 40 anni è stata picchiata a sangue per aver chiesto ai titolari del ristorante nel quale lavorava di a… - Fabry279 : RT @ilgiornale: In Iran sono in vigore pene fino a due mesi di carcere ai danni delle donne sorprese a non indossare in pubblico l'hijab ht… - ilgiornale : In Iran sono in vigore pene fino a due mesi di carcere ai danni delle donne sorprese a non indossare in pubblico l'… -