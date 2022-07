Dolore nel motociclismo italiano: morto Davide Longhi (Di venerdì 1 luglio 2022) Un figlio del motociclismo italiano. E’ morto ieri al Mugello Davide Longhi. Il pilota stava partecipando alle prove libere della Coppa Italia in programma questo fine settimana sulla pista toscana. Lo hanno portato via le conseguenze del tragico scontro con un altro pilota, le cui condizioni sono parse subito gravi, come per Davide. Quest’ultimo ha perso la vita dopo poco in ospedale. Portava i colori del team CDS Racing e Perdecini SBK ed era istruttore per gli amatori. Innamorato delle due ruote, aveva dedicato la sua vita al motociclismo. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022) Un figlio del. E’ieri al Mugello. Il pilota stava partecipando alle prove libere della Coppa Italia in programma questo fine settimana sulla pista toscana. Lo hanno portato via le conseguenze del tragico scontro con un altro pilota, le cui condizioni sono parse subito gravi, come per. Quest’ultimo ha perso la vita dopo poco in ospedale. Portava i colori del team CDS Racing e Perdecini SBK ed era istruttore per gli amatori. Innamorato delle due ruote, aveva dedicato la sua vita al. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...

