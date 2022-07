Docenti e Ata non vaccinati, illegittimo sospendere lo stipendio al personale assente per malattia. Sentenza Tribunale di Ivrea (Di venerdì 1 luglio 2022) L'amministrazione scolastica è stata condannata a restituire la retribuzione illegittimamente trattenuta ad una collaboratrice scolastica, non vaccinata, assente per malattia, oltre al pagamento delle spese di lite. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 luglio 2022) L'amministrazione scolastica è stata condannata a restituire la retribuzione illegittimamente trattenuta ad una collaboratrice scolastica, non vaccinata,per, oltre al pagamento delle spese di lite. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Docenti e Ata non vaccinati, illegittimo sospendere lo stipendio al personale assente per malattia. Sentenza Tribun… - AniefTorino : Anief su Orizzonte Scuola - Obbligo vaccinale a settembre, potrebbe non essere più previsto per docenti e Ata secon… - AniefTorino : Inflazione all’8%, per l’Istat mai così alta da 36 anni: Anief chiede di accelerare sul rinnovo del contratto della… - ProDocente : Bonus 200 euro, domande sul sito dell’Inps. A docenti e ATA arriva in automatico - infoitinterno : Bonus 200 euro: al via le domande sul sito dell’Inps. A docenti e ATA arriva in automatico -