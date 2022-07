(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Fare laanziché il bagno; chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti; usare gli elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie a pieno carico e con programmi ecologici. E ancora: usare la; installare dei regolatori di flusso ai rubinetti in modo che sia più contenuto; utilizzare l'di cottura che una volta fredda può essere utile per innaffiare le piante; fare una corretta raccolta differenziata. Ecco idi Junker, una App che aiuta i cittadini nella raccolta differenziata e nell'adozione di azioni circolari nelle azioni quotidiane, pernell'utilizzo dii giorni. "Si tratta - spiega all'AGI, Paolo Fornari uno degli esperti della App Junker - di piccoli accorgimenti che i cittadini possono utilizzare per ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Doccia, borraccia e tutti gli altri consigli per risparmiare l'acqua - Agenzia_Italia : Doccia, borraccia e tutti gli altri consigli per risparmiare l'acqua ?? - 85AleFrau : Doccia, borraccia e tutti gli altri consigli per risparmiare l'acqua - onlythesxwalls : lo deve fare con le bottigliette, bagna più persone e sparge meno acqua. col la borraccia fa la doccia a solo due/t… - CobainsWings : adesso vado a ripassare,,,,,,,,preparare il pranzo x domani,,,,,,,,,,,,,,,,riempire la borraccia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,… -

AGI - Agenzia Italia

... un piccolo asciugamano in microfibra (utile per asciugare il sudore), unaper l'acqua ... calzini di ricambio, mollette per il bucato, ciabattine leggere per fare la, pantaloni per il ...in 5 minuti. E l'acqua calda Il mio scaldabagno elettrico è mal dimensionato o vecchio Se ... unae una caraffa per le riunioni. 12. Tempo libero Godiamoci la natura nelle nostre ... Doccia, borraccia e tutti gli altri consigli per risparmiare l'acqua Un vademecum di consigli e buone azioni, proposte dall'app Junker, per non sprecare un bene così prezioso, soprattutto in un periodo di siccità come quello che sta vivendo il nostro Paese ...