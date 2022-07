DIRETTA F1, GP Silverstone 2022 LIVE: meteo in miglioramento, sarà una FP2 asciutta? (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 Infine Mercedes ha voluto introdurre sulle due W13 una nuova sospensione anteriore e update sul corpo vettura, nonché un nuovo alettone posteriore. 16.44 Ferrari ha affinato la conformazione degli specchietti e dei sidepods per rendere la F1-75 efficiente aerodinamicamente e sfruttare anche la nuova ala posteriore a basso carico, già provata dal solo Charles Leclerc in Canada. 16.40 Facciamo anche un breve riepilogo degli aggiornamenti introdotti dai team di vertice in questo weekend britannico. Red Bull ha apportato modifiche significative sulla parte anteriore della vettura, soprattutto nella zona dei freni, oltre che aggiornamenti significativi sul cofano motore e sul fondo per avere un’efficienza aerodinamica spiccata. 16.36 Ricordiamo che in casa Ferrari è stato sostituito il telaio sulla F1-75 di ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.48 Infine Mercedes ha voluto introdurre sulle due W13 una nuova sospensione anteriore e update sul corpo vettura, nonché un nuovo alettone posteriore. 16.44 Ferrari ha affinato la conformazione degli specchietti e dei sidepods per rendere la F1-75 efficiente aerodinamicamente e sfruttare anche la nuova ala posteriore a basso carico, già provata dal solo Charles Leclerc in Canada. 16.40 Facciamo anche un breve riepilogo degli aggiornamenti introdotti dai team di vertice in questo weekend britannico. Red Bull ha apportato modifiche significative sulla parte anteriore della vettura, soprattutto nella zona dei freni, oltre che aggiornamenti significativi sul cofano motore e sul fondo per avere un’efficienza aerodinamica spiccata. 16.36 Ricordiamo che in casa Ferrari è stato sostituito il telaio sulla F1-75 di ...

