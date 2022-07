Pubblicità

Dida dà l'addio al Milan. Al suo posto arriva Roma: Dida dà l'addio al Milan. Al suo posto arriva Roma Il preparato… - Dida dà l'addio al Milan. Al suo posto arriva Roma - Dida-Milan, addio: l'ex portiere torna in Brasile per motivi familiari (e perché vuole allenare)… - Comunque sono triste per l'addio di Nelson Dida, gli voglio troppo bene - Tutti contenti ,tutti felici per il rinnovo di Maldini e Massara,ma l'addio di Dida ,che per motivi personali deve…

Evidentemente era destino che il Milan in questi giorni dovesse perdere un pezzo di storia. Paolo Maldini ha rinnovato, con buona pace di tutti, ma il club rossonero perde Nelson. Una sorpresa, anche perché non si tratta di un mancato rinnovo per divergenze professionali. Apprezzato Nelson - che era in scadenza - lascia Milanello per motivi personali e torna in ...Così Jurgen Klopp parlando dell'imminentedi Origi, il 20 maggio scorso. Se troverà successo ... come ricordano bene i tifosi del Milan, il colpo di testa su cross di Riise che batténella ...Almeno per un po’. Quindi una scelta dovuta alla sua vita privata. Dida aveva avvisato il Milan qualche settimana fa di non poter più far fronte all’impegno col club rossonero, dove tecnicamente ...È anche grazie a lui se Maignan ha disputato una stagione eccezionale. Al suo posto potrebbe tornare Roma, un altro ex ...