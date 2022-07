De Giovanni | Quagliariello | Ruotolo | “Mertens? Non può finire così”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non può. È stato amore nel campo e fuori dal campo. Non se ne può andare in silenzio. È da scostumati. Altri campioni altrove hanno trovato applausi e lacrime. Da noi no. Dries, il nostro Ciro, lascia Napoli in silenzio. Non rientrava più nei piani della società? Ce ne faremo una ragione. Ma una lettera, un comunicato, almeno una pizza, Aurelio De Laurentiis poteva offrirla? La classe non è acqua”. Lo scrivono in una nota lo scrittore Maurizio dee i senatori Gaetanoe Sandro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.