(Di venerdì 1 luglio 2022) Pozzili, 1 lug. - "siamo qui per ricordare la memoria dello scienziato Marce per onorare il dottorche conosco da sempre. Per me il professore, infatti, è Beppe, un amico con ...

Così il presidente dell'Irccs, Giovanni de, nel corso del suo intervento alla lettura magistrale del professor Remuzzi tenutasi presso l'auditorium Marc Verstraete nel Parco ...Infatti, proprio nel Mario Negri, l'Istituto fondato dal professor Silvio Garattini che ne è oggi Presidente, Giuseppe Remuzzi e Giovanni de, attualmente Presidente dell'Irrcs, hanno ... De Gaetano (Neuromed): "Oggi ricordiamo Verstraete e onoriamo Remuzzi" Pozzili, 1 lug. (Adnkronos Salute) - Oggi siamo qui per ricordare la memoria dello scienziato Marc Verstraete e per onorare il dottor Remuzzi che conosco da sempre. Per me il professore, infatti, ...POZZILLI - “Covid-19: perché è successo e come evitare che possa succedere di nuovo”. E questo il titolo della lettura magistrale ...