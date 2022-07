Davide Longhi, motociclista di 34 anni muore in pista al Mugello: stava facendo le prove libere per la Coppa Italia (Di venerdì 1 luglio 2022) Un motociclista che stava partecipando alle prove libere in vista delle gare di Coppa Italia è stato vittima di un incidente mortale. È successo al circuito del Mugello e sono due i piloti coinvolti nel tragico scontro. Immediato l’intervento da parte dei soccorsi, ma per il 34enne Davide Longhi non c’è stato niente da fare: dopo essere stato trasportato in elicottero all’ospedale Careggi di Firenze, è deceduto nel reparto di Rianimazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina, 30 giugno. Tuttora è ricoverato in gravi condizioni l’altro motociclista coinvolto di 39 anni. Secondo quanto ricostruito, Longhi avrebbe rallentato la propria andatura per far rientro nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Unchepartecipando allein vista delle gare diè stato vittima di un incidente mortale. È successo al circuito dele sono due i piloti coinvolti nel tragico scontro. Immediato l’intervento da parte dei soccorsi, ma per il 34ennenon c’è stato niente da fare: dopo essere stato trasportato in elicottero all’ospedale Careggi di Firenze, è deceduto nel reparto di Rianimazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina, 30 giugno. Tuttora è ricoverato in gravi condizioni l’altrocoinvolto di 39. Secondo quanto ricostruito,avrebbe rallentato la propria andatura per far rientro nella ...

- SilvioMarinoSan : RIP #DavideLonghi ! Purtroppo il motociclismo si conferma lo sport più pericoloso in assoluto! - ZibettiRoberto : Ieri al Mugello è morto un motociclista,ma non faceva parte del mondo scintillante delle moto,quello dei grandi nom… - corsedimoto : DAVIDE LONGHI, ecco chi era il pilota scomparso al Mugello durante i test del Trofeo Amatori #Corsedimoto #Mugello… - infoitinterno : Mugello, schianto in pista: Davide Longhi muore a 35 anni. Grave un altro pilota lombardo -