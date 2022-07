Davide Longhi, chi era il pilota morto in un incidente al Mugello? Età, passione per le moto e vita privata del motociclista di Romano (Di venerdì 1 luglio 2022) Chi era Davide Longhi, il pilota di Romano che è deceduto a seguito di un drammatico incidente avvenuto sul circuito del Mugello? Davide Longhi, chi era il pilota morto in un incidente al Mugello? Drammatico incidente sul circuito del Mugello: il sinistro si è verificato intorno alle ore 11:00 di giovedì 30 giugno e ha coinvolto due piloti che stavano svolgendo le prove libere in vista della Coppa Italia di motociclismo. Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, è stato riferito che uno dei due piloti stava effettuando le manovre necessarie per entrare nei box quando è stato travolto da un secondo motociclista ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 luglio 2022) Chi era, ildiche è deceduto a seguito di un drammaticoavvenuto sul circuito del, chi era ilin unal? Drammaticosul circuito del: il sinistro si è verificato intorno alle ore 11:00 di giovedì 30 giugno e ha coinvolto due piloti che stavano svolgendo le prove libere in vista della Coppa Italia diciclismo. Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, è stato riferito che uno dei due piloti stava effettuando le manovre necessarie per entrare nei box quando è stato travolto da un secondociclista ...

