Dalla Primavera al Napoli di Spalletti, anche Ambrosino in ritiro a Dimaro: il giorno del suo arrivo

Giuseppe Ambrosino è reduce da una stagione di Campionato Primavera 1 a dir poco straordinaria. Non solo ha centrato la salvezza con il Napoli Primavera, ma si è anche vinto la classifica marcatori: Ben 20 gol stagionali (19 in regoular season e 1 ai playout). Grazie alle sue prestazioni, ai suoi gol e anche ai suoi assist, è stato uno dei principali artefici della bellissima e soffertissima salvezza ottenuta dal gruppo di mister Nicolò Frustalupi, con cui è stato trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Di certo le sue prestazioni non sono passate in osservate. Infatti appena concluso il campionato è arrivata la convocazioni per l'Europeo Under 19.

Durante il torneo con la maglia della Nazionale Azzurra, il giovane attaccante ...

