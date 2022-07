Dalla Francia – Trasferimenti: Troyes recluta Savinho e lo manderà in prestito al PSV Eindhoven (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 12:22:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Guidato da City Group, Troyes continua a cercare di attrarre i talenti di domani. Dopo Metinho, in particolare, la scorsa stagione, Estac è riuscito a reclutare il promettente 18enne brasiliano Savinho. In un tweet pubblicato durante la notte da giovedì a venerdì, l’Atlético Mineiro ha confermato il trasferimento. Ma l’importo della transazione è molto inferiore a quello menzionato (6,5 milioni di euro, più 6 milioni di bonus), secondo le nostre informazioni. Se il club francese non ha ancora ufficializzato questo arrivo, il giocatore, capace di giocare sulle fasce oltre che in prima linea in attacco, ha firmato per cinque anni con il 15° dell’ultimo campionato di L1. Ma Savinho non giocherà nell’Aube la ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 12:22:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Guidato da City Group,continua a cercare di attrarre i talenti di domani. Dopo Metinho, in particolare, la scorsa stagione, Estac è riuscito are il promettente 18enne brasiliano. In un tweet pubblicato durante la notte da giovedì a venerdì, l’Atlético Mineiro ha confermato il trasferimento. Ma l’importo della transazione è molto inferiore a quello menzionato (6,5 milioni di euro, più 6 milioni di bonus), secondo le nostre informazioni. Se il club francese non ha ancora ufficializzato questo arrivo, il giocatore, capace di giocare sulle fasce oltre che in prima linea in attacco, ha firmato per cinque anni con il 15° dell’ultimo campionato di L1. Manon giocherà nell’Aube la ...

