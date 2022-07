Da Draghi altro sgarbo a Conte | a Invitalia via Arcuri Arriva Bernardo | nipote di Mattarella

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ciao ciao a Domenico: il consiglio dei ministri ha deciso di non confermarlo alla guida disostituendolo condel presidente della Repubblica. E’ lui il nuovo ad, mentre presidente è Rocco Sabelli. Che sia unatto della guerra sotterranea traè più che lecito pensarlo.e la gestione catastrofica dell’emergenza Covid– come ricorda oggi La Verità – aveva affidato ad“la gestione della più grande catastrofe sanitaria dai tempi della febbre spagnola del 1918”. E la sua gestione è stata anch’essa, a dir poco, catastrofica. “Dallo scoppio della pandemia – continua il quotidiano di Belpietro – lo Stato ha stanziato e in ...

(Adnkronos) – "Sì, lo vedrò oggi". Così Giuseppe Conte, ai microfoni di 'Agorà estate', risponde a chi gli chiede se incontrerà oggi il premier Mario Draghi. In attesa del faccia a faccia dopo le tens ...