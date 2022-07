Da 18 anni all'Università senza laurearsi, il giudice dà ragione al padre: 'Basta soldi' (Di venerdì 1 luglio 2022) Anche il Tribunale di Napoli ha dato ragione alle lamentele di un padre che, da 18 anni, continuava a sostenere gli studi universitari della figlia 36enne che proprio non ne voleva sapere di laurearsi ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 luglio 2022) Anche il Tribunale di Napoli ha datoalle lamentele di unche, da 18, continuava a sostenere gli studi universitari della figlia 36enne che proprio non ne voleva sapere di...

Pubblicità

Eurosport_IT : RAGAZZI D'ARGENTOOOOOOO! ???? Chiara Pellacani (19 anni) e Matteo Santoro (15 anni) regalano all'Italia una meravig… - gparagone : I Padri Costituenti nel 1947 parlavano di DIGNITA’ del Lavoratore. Del #SalarioMinimo avevano già scritto in… - rubio_chef : Fossi nato in Palestina, pur di liberare la mia terra, pur di vendicare i miei fratelli e le mie sorelle avrei mang… - Lucrezia9_9 : RT @j_gufo: a tempo indeterminato te li lasciassero nella posta come i volantini dei supermercati e che bastava iscriversi all'università p… - IArcid : @RobertoBurioni Temo che che le mascherine ffp2 non servano con questa variante: me lo sono preso anche se indosso… -