(Di venerdì 1 luglio 2022) Gli antichi portici delsi aprono a incontri, spettacoli, concerti e alla mobilità elettrica diBorn. L’auto rimarrà in esposizione fino al 31 luglio, per tutta la durata di «

Pubblicità

L'Eco di Bergamo

... Ninetto Davoli, attore legato a Pasolini da un lungo sodalizio artistico e umano,di ... 159') Sabato 23 luglio "MARITTIMA - AMERICA LATINA di Damiano e Fabio D'Innocenzo (ITA 2021,...... Ninetto Davoli, attore legato a Pasolini da un lungo sodalizio artistico e umano,di ...30 - ELVIS di Baz Luhrmann (USA 2022, 159') Sabato 23 luglio "MARITTIMA ore 21,30 - AMERICA ... CUPRA protagonista a «Lazzaretto Estate 2022» Gli antichi portici del Lazzaretto si aprono a incontri, spettacoli, concerti e alla mobilità elettrica di CUPRA Born. L’auto rimarrà in esposizione fino al 31 luglio, per tutta la durata di «Lazzaret ...Il marchio spagnolo festeggia quattro anni con tre nuovi modelli in arrivo entro il 2025: due suv e una citycar elettrica, già soprannominati «nuovi eroi» ...