Criticò il vescovo per le indicazioni di voto Licenziato professore di religione a Verona

Pubblicità

infoitinterno : Vescovo Zenti non rinnova incarico a teologo critico della sua 'lettera elettorale' - Gazzettino : 'Silurato' don Campedelli, criticò lettera elettorale el vescovo: gli toglie l'insegnamento - andreamaniglia : “Una #Chiesa che non custodisce il dialogo critico, l’intelligente dissenso, può mantenersi viva?” (Marco Campedelli al vescovo Zenti) -

Licenziato per aver criticato le parole del: l'ultimo botto la campagna elettorale a Verona lo riserva a cinque giorni dalla chiusura delle urne. È il 'colpo di coda' del dimissionarioGiuseppe Zenti (foto) che ha licenziato in tronco don Marco Campedelli, un docente di religione al liceo cittadino 'Maffei' che aveva osato criticare il suo intervento " alla vigilia del ...Mancherebbe solo l'annuncio ufficiale, ma intanto ildi Verona è ancora Giuseppe Zenti. Unche ha dovuto lasciare il suo ruolo per raggiunti limiti di età, ma che in questa fase di ...