Crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? La conduttrice: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai” (Di venerdì 1 luglio 2022) Vera Crisi o mero gossip? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono sotto i riflettori del pettegolezzo da rotocalco. Si sa, ai personaggi noti capita. Sembra che la coppia si sia da tempo allontanata e che il feeling non sia più quello del passato. Un recente tweet della conduttrice ha alimentato i rumors: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”. Un messaggio criptico, che ha scatenato le più fantasiose indiscrezioni sul web. Crisi di coppia? Forse. Bonolis, però, non ha rilasciato dichiarazioni in merito e Bruganelli non è andata oltre questa frase. Non è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Verao mero gossip?sotto i riflettori del pettegolezzo da rotocalco. Si sa, ai personaggi noti capita. Sembra che la coppia si sia da tempo allontanata e che il feeling non sia più quello del passato. Un recente tweet dellaha alimentato i rumors: “Gli. Leche sinonmai”. Un messaggio criptico, che ha scatenato le più fantasiose indiscrezioni sul web.di coppia? Forse., però, non ha rilasciato dichiarazioni in merito enon è andata oltre questa frase. Non è la ...

Pubblicità

lorepregliasco : Mi pare che tra 5 Stelle (o Conte?) e Lega (o Salvini?) sia in atto il gioco a chi sbatte la palpebra per primo: ne… - francescocosta : Oggi su Morning: forse si è chiusa la crisi del telefono senza fili, aspettiamo la prossima; scaramucce tra i giorn… - ignaziocorrao : Ci mancava solo la messa in discussione della lotta contro la crisi climatica da parte della Corte Suprema american… - ClaudioCiappei : RT @contextuo: Episodio surreale ieri con Draghi che in conferenza stampa riporta tutti i dossier di crisi urgenti sul tavolo tra siccità,… - FQMagazineit : Crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? La conduttrice: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non… -