Crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? L’opinionista avrebbe confermato il rumor

L'opinionista del Grande Fratello Vip ha scritto un tweet che alimenterebbe le voci della Crisi tra lei e il marito Paolo Bonolis. Ecco le sue parole Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sembrano essere una delle coppie più solide del panorama mediatico italiano, nonché una delle più longeve. I due sono sposati da 20 anni e hanno tre figli, Silvia, Davide e Adele che si aggiungono a Stefano e Martina, i figli avuti da Paolo nel precedente matrimonio. Sonia e Paolo lavorano insieme da sempre, sono colleghi e soci della casa di produzione SDL di cui fa parte anche l'amico di una vita Luca Laurenti. La coppia non ha mai alimentato le bufere del gossip, anzi. I due si sono sempre saputi ritagliare momenti di ...

