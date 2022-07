Covid, primo caso da gatto a uomo. Cosa sappiamo (Di venerdì 1 luglio 2022) Che diversi animali fossero suscettibili all’infezione da coronavirus era un fatto già noto. In passato erano stati osservati alcuni casi di contagio da visoni a uomini, ma prima d’ora non era mai stata confermata la possibilità che i gatti potessero a loro volta infettare gli esseri umani. Covid dal gatto all’uomo Un gruppo di scienziati thailandesi ha fornito “la prima prova solida” di un contagio Covid trasmesso dal felino all’uomo. Lo riferisce ‘Nature’, facendo riferimento a uno studio pubblicato nelle scorse settimane su ‘Emerging Infectious Diseases’ da un team della Prince of Songkla University di Hat Yai, nel sud della Thailandia. Gli esperti tengono comunque a precisare che si tratta di casi rari, in base a ricerche secondo cui i gatti infettati da Sars-CoV-2 liberano poco virus e per un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 1 luglio 2022) Che diversi animali fossero suscettibili all’infezione da coronavirus era un fatto già noto. In passato erano stati osservati alcuni casi di contagio da visoni a uomini, ma prima d’ora non era mai stata confermata la possibilità che i gatti potessero a loro volta infettare gli esseri umani.dalall’Un gruppo di scienziati thailandesi ha fornito “la prima prova solida” di un contagiotrasmesso dal felino all’. Lo riferisce ‘Nature’, facendo riferimento a uno studio pubblicato nelle scorse settimane su ‘Emerging Infectious Diseases’ da un team della Prince of Songkla University di Hat Yai, nel sud della Thailandia. Gli esperti tengono comunque a precisare che si tratta di casi rari, in base a ricerche secondo cui i gatti infettati da Sars-CoV-2 liberano poco virus e per un ...

