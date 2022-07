Covid oggi Italia | Speranza | “Sfida aperta | mascherine raccomandate”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Lacontro ilè unae io sono tra quelli che ha sempre detto con molta chiarezza che non bisogna abbassare la guardia. Lesono e restano un presidio molto rilevante, gradualmente siamo passati dall’obbligo alla raccomandazione e la raccomandazione resta un’indicazione forte che il Governo e le istituzioni danno”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, parlando ai giornalisti al termine della visita al carcere minorile di Nisida a Napoli. “Abbiamo lavorato nella direzione di un graduale cambiamento – ha spiegato– l’obbligo permane in alcuni luoghi, in particolare nei mezzo di trasporto, nelle strutture sanitarie, nelle rsa e gli ospedali, la raccomandazione resta però in tutte le occasioni ...