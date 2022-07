Covid oggi Italia, Speranza: “Sfida aperta, mascherine raccomandate” (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Sfida contro il Covid è una Sfida aperta e io sono tra quelli che ha sempre detto con molta chiarezza che non bisogna abbassare la guardia. Le mascherine sono e restano un presidio molto rilevante, gradualmente siamo passati dall’obbligo alla raccomandazione e la raccomandazione resta un’indicazione forte che il Governo e le istituzioni danno”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, parlando ai giornalisti al termine della visita al carcere minorile di Nisida a Napoli. “Abbiamo lavorato nella direzione di un graduale cambiamento – ha spiegato Speranza – l’obbligo permane in alcuni luoghi, in particolare nei mezzo di trasporto, nelle strutture sanitarie, nelle rsa e gli ospedali, la raccomandazione resta però in tutte le occasioni in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Lacontro ilè unae io sono tra quelli che ha sempre detto con molta chiarezza che non bisogna abbassare la guardia. Lesono e restano un presidio molto rilevante, gradualmente siamo passati dall’obbligo alla raccomandazione e la raccomandazione resta un’indicazione forte che il Governo e le istituzioni danno”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, parlando ai giornalisti al termine della visita al carcere minorile di Nisida a Napoli. “Abbiamo lavorato nella direzione di un graduale cambiamento – ha spiegato– l’obbligo permane in alcuni luoghi, in particolare nei mezzo di trasporto, nelle strutture sanitarie, nelle rsa e gli ospedali, la raccomandazione resta però in tutte le occasioni in ...

Pubblicità

RadioItalia : 'Dopo 7 giorni, oggi finalmente mi sento meglio! #covid' Forza Ama! ???? - Adnkronos : #Covid, infettivologi: 'Oggi la maggior parte di chi arriva in ospedale è non vaccinato, anziano e spesso ha altre… - Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - LorettaChiara : RT @boni_castellane: Avremmo potuto scegliere di impiegare il sistema sanitario per contrastare il Covid con le cure domiciliari fin dall'i… - ledicoladelsud : Covid oggi Italia, la previsione: “15 giorni per picco contagi” -