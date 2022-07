Covid oggi Italia, Rezza: “Decisa crescita ricoveri” (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Covid oggi in Italia, crescono i contagi nell’ultima settimana in Italia. “Il tasso di incidenza si fissa intorno a 763 casi per 100mila abitanti e anche l’Rt mostra una tendenza all’aumento, 1,30, ben al di sopra dell’unità” dice il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza a proposito dei dati settimanali della cabina di regia sull’andamento epidemiologico Covid-19. “Il tasso di ospedalizzazione in area medica e in terapia intensiva è” rispettivamente “al 10,3% e al 2,6%, quindi una Decisa crescita dell’occupazione delle aree mediche mentre per fortuna l’aumento delle terapie intensive è relativamente lento”. “Noi continuiamo a monitorare con molta attenzione la situazione, i cittadini sanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) –in, crescono i contagi nell’ultima settimana in. “Il tasso di incidenza si fissa intorno a 763 casi per 100mila abitanti e anche l’Rt mostra una tendenza all’aumento, 1,30, ben al di sopra dell’unità” dice il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovannia proposito dei dati settimanali della cabina di regia sull’andamento epidemiologico-19. “Il tasso di ospedalizzazione in area medica e in terapia intensiva è” rispettivamente “al 10,3% e al 2,6%, quindi unadell’occupazione delle aree mediche mentre per fortuna l’aumento delle terapie intensive è relativamente lento”. “Noi continuiamo a monitorare con molta attenzione la situazione, i cittadini sanno ...

