Covid oggi Italia, Iss: "Epidemia in fase acuta" (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – L'Epidemia di Covid, spinta in Italia dalla variante Omicron 5 ormai prevalente, è in fase acuta nonostante il caldo e l'estate. "Nonostante il periodo estivo in cui molte attività vengono svolte all'aperto, si conferma una fase epidemica acuta caratterizzata da un forte aumento dell'incidenza, da una trasmissibilità (sia calcolata su casi sintomatici che su casi ricoverati in ospedale) al di sopra della soglia epidemica e da un aumento nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva", sottolinea il monitoraggio Iss-ministero Salute su Covid-19 in Italia. "In questa fase si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive ...

