Covid oggi Italia, 8 regioni a rischio alto (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – In Italia sono 8 le regioni/Province autonome classifica a rischio alto Covid. Tre di queste sono ad alta probabilità di progressione, le restanti regioni/pa sono classificate a rischio moderato (3 delle quali ad alta probabilità di progressione). E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull'andamento di Covid-19 in Italia, della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto sono le 8 regioni classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza. Emilia Romagna, Marche e Umbria sono ad alta probabilità di progressione.

