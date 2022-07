Covid | le news Bollettino | 86 334 nuovi casi | 72 morti Tasso positività al 27 | 3% LIVE

Pubblicità

repubblica : Covid, primo studio Iss sui bambini italiani: il vaccino protegge molto meno di quanto si pensasse [di Antonio Cass… - repubblica : Abbiamo tolto le mascherine troppo presto? La fine dei divieti Covid sotto processo per l'aumento dei contagi - repubblica : Covid, per il primario Carlo Mosca chiesti 24 anni di carcere: 'Uccise due pazienti con farmaci letali per liberare… - sugar_sabri : RT @repubblica: Covid, primo studio Iss sui bambini italiani: il vaccino protegge molto meno di quanto si pensasse [di Antonio Cassone] htt… - Giornaleditalia : Covid: Speranza, 'mascherine fondamentali, chiedo prudenza alle persone' -

Infettivologi, ricoveri in aumento tra non vaccinati e anziani con altre patologie "I repartisi stanno di nuovo riempiendo e se l'andamento dei nuovi casi continuerà ad aumentare ci sarà ...Agli over 50 che hanno effettuato in ritardo al vaccinazione contro ilsarà concesso più tempo per mettersi in regola e adeguarsi alla normativa, così da permettergli di evitare la multa da 100 euro. È quanto previsto da un nuovo emendamento al dl aiuti , ...Covid-19, gun violence and the border ... In Indiana, Republican legislators are preparing to battle profitable hospitals over their costs. Stat News’ Rachel Cohrs delves into why. Families are ...Ohio Gov. Mike DeWine has postponed the first two executions scheduled for next year, meaning the state’s unofficial death penalty moratorium will continue after his first term.