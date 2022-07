Covid in Italia: l’Rt sale a 1,30 con otto regione a rischio alto e 13 moderato. Scatta l’allerta Oms per l’estate: “Virus circolerà ad alti livelli” (Di venerdì 1 luglio 2022) Covid in Italia: il Virus circola e la situazione sicuramente non migliora. Il Ministro Speranza ha richiamato l’attenzione: “Le mascherine sono e restano fondamentali. Abbiamo un obbligo più limitato e abbiamo una raccomandazione che continuiamo a fare con forza”. Ecco la situazione rispetto agli ultimi aggiornamenti ufficiali. Covid in Italia: l’Rt sale a 1,30 con molte regioni a rischio alto L’ultimo monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 parla chiaro: il Virus circola e la situazione non migliora. sale l’occupazione delle terapie intensive (2,6%) e in aree mediche (10,3%). Si registrano tredici Regioni a rischio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 luglio 2022)in: ilcircola e la situazione sicuramente non migliora. Il Ministro Speranza ha richiamato l’attenzione: “Le mascherine sono e restano fondamentali. Abbiamo un obbligo più limitato e abbiamo una raccomandazione che continuiamo a fare con forza”. Ecco la situazione rispetto agli ultimi aggiornamenti ufficiali.ina 1,30 con molte regioni aL’ultimo monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di-19 parla chiaro: ilcircola e la situazione non migliora.l’occupazione delle terapie intensive (2,6%) e in aree mediche (10,3%). Si registrano tredici Regioni a...

