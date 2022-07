Covid, in Campania posti letto quasi tutti occupati. De Luca: Ridefiniamo il piano d’emergenza (Di venerdì 1 luglio 2022) ”I posti letto riservati a pazienti Covid sono già in larga misura occupati e questo vuol dire che dobbiamo ridefinire il piano Covid per la nostra sanità”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta facebook rendendo noto che in queste ore si terrà una riunione con i direttori generali per definire un piano A, un piano B e piano C ”in base alla gravità e alla diffusione del contagio”. Al Cardarelli di Napoli, al Ruggi di Salerno e all’ospedale di Nola vi è già il 100 per cento di occupazione posti letto Covid, l’88% al Cotugno, il 94% alla Federico II, 100% all’ospedale di Caserta. “Questo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) ”Iriservati a pazientisono già in larga misurae questo vuol dire che dobbiamo ridefinire ilper la nostra sanità”. Lo annuncia il presidente della Regione, Vincenzo De, nel corso della diretta facebook rendendo noto che in queste ore si terrà una riunione con i direttori generali per definire unA, unB eC ”in base alla gravità e alla diffusione del contagio”. Al Cardarelli di Napoli, al Ruggi di Salerno e all’ospedale di Nola vi è già il 100 per cento di occupazione, l’88% al Cotugno, il 94% alla Federico II, 100% all’ospedale di Caserta. “Questo ...

