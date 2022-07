Covid in Campania, 10.699 casi e due morti: l'indice di contagio sale al 34,62%, 28 nuovi ricoveri in 24 ore (Di venerdì 1 luglio 2022) Tornano sopra quota diecimila i nuovi positivi e cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.602 positivi su 30.626 tamponi... Leggi su ilmattino (Di venerdì 1 luglio 2022) Tornano sopra quota diecimila ipositivi e cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.602 positivi su 30.626 tamponi...

Pubblicità

rep_napoli : De Luca sul Covid in Campania: 'Il problema sta diventando serio, indossiamo sempre la mascherina' [aggiornamento d… - SkyTG24 : Covid Campania, il bollettino: 10.699 casi su 30.626 tamponi - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (1 LUGLIO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - mattinodinapoli : Covid in Campania, 10.699 casi e due morti: l'indice di contagio sale al 34,62%, aumentano i ricoveri in 24 ore - ottopagine : Covid-19 in Campania: 10.699 i nuovi positivi -