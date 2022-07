Pubblicità

LaStampa : Covid, il bollettino del 1 luglio: 86.334 nuovi casi e 72 morti - lifestyleblogit : Covid oggi Sardegna, 2.569 contagi: bollettino 1 luglio - - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 86.334 contagi e 72 morti: bollettino 1 luglio - - infoitinterno : Bollettino Covid Italia oggi 1 luglio: 86.334 nuovi casi e 72 morti, positività al 27,3% - infoitinterno : Bollettino Covid di venerdì 1 luglio 2022: 86.334 casi e 72 morti, oltre 200 ricoverati in più -

Altri 4.547 nuovi positivi (età media 49 anni, rapporto positivi/tamponi 26,40% in calo dal 27,37% di ieri) e altri sei morti perin Toscana nelle 24 ore. I contagi ieri erano 5.068. Gli ..."Il numero complessivo dei casi su base settimanale segna il +50%" sottolinea l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nelquotidiano. Nel dettaglio questi i numeri delle ...(Adnkronos) - Sono 1.989 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 luglio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della ...''I posti letto riservati a pazienti covid sono gia' in larga misura occupati e questo vuol dire che dobbiamo ridefinire il piano covid per la nostra sanità''.