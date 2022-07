Covid: ecco i nuovi protocolli per le mascherine al lavoro (Di venerdì 1 luglio 2022) Il ministero del lavoro e il ministero della Salute hanno aggiornato il protocollo anti-Covid. Le mascherine dovranno ancora per un po’ essere utilizzate in sede di lavoro. Per tenere sotto controllo la sicurezza di questi luoghi. Il protocollo è esposto in maniera generale. Sono le singole aziende a decidere se prestare attenzione o meno in base al contesto lavorativo. Possono decidere se osservare il vincolo di indossare la mascherina Ffp2 o meno, sono uno strumento utile per impedire la diffusione del Covid-19. Ci possono essere specifiche indicazioni per alcuni lavoratori che svolgano magari sono considerati più a rischio di altri. “Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili“. Le seguenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Il ministero dele il ministero della Salute hanno aggiornato il protocollo anti-. Ledovranno ancora per un po’ essere utilizzate in sede di. Per tenere sotto controllo la sicurezza di questi luoghi. Il protocollo è esposto in maniera generale. Sono le singole aziende a decidere se prestare attenzione o meno in base al contesto lavorativo. Possono decidere se osservare il vincolo di indossare la mascherina Ffp2 o meno, sono uno strumento utile per impedire la diffusione del-19. Ci possono essere specifiche indicazioni per alcuni lavoratori che svolgano magari sono considerati più a rischio di altri. “Il datore distabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili“. Le seguenti ...

