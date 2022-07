Covid, De Luca: “A settembre richiamo dei vaccini” (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Aspettiamo settembre per fare i richiami del vaccino, è assolutamente necessario fare la quarta dose nelle Rsa, per gli ultra settantenni e ottantenni perché per l’80 per cento l’attuale vaccino rimane efficace anche nei confronti delle nuove varianti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb. Rispetto ai nuovi vaccini che dovrebbero essere pronti a settembre per le nuove varianti, De Luca ha evidenziato che ”ad oggi non abbiamo alcuna certezza né sulla produzione né sull’efficacia effettiva contro le varianti Omicron 4 e 5”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Aspettiamoper fare i richiami del vaccino, è assolutamente necessario fare la quarta dose nelle Rsa, per gli ultra settantenni e ottantenni perché per l’80 per cento l’attuale vaccino rimane efficace anche nei confronti delle nuove varianti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della diretta Fb. Rispetto ai nuoviche dovrebbero essere pronti aper le nuove varianti, Deha evidenziato che ”ad oggi non abbiamo alcuna certezza né sulla produzione né sull’efficacia effettiva contro le varianti Omicron 4 e 5”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

TV7Benevento : Covid. De Luca: 'In Campania 10mila casi, un anno fa 120. I ricoveri erano 218 e oggi sono 453' -… - ONDANEWSweb : Dati Covid in aumento. De Luca: 'A settembre quarta dose ma non ci sono dati sull'efficacia' -… - rep_napoli : Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti'. E replica a De Luca: '… - VesuvioLive : De Luca su sanità e covid attacca il governo: “Fa poco e niente. Roma non esiste” - rep_napoli : De Luca sul Covid in Campania: 'Il problema sta diventando serio, indossiamo sempre la mascherina' [aggiornamento d… -