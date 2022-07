Covid dai gatti, primo caso in Thailandia (Di venerdì 1 luglio 2022) La pandemia di Covid passa anche attraverso i gatti. In Thailandia è documentato il primo caso di trasmissione del virus Sars-CoV-2 da un felino a un essere umano. È successo nel sud della Thailandia, dove il gatto domestico di una famiglia positiva al Covid avrebbe contagiato la veterinaria starnutendole in faccia. La conferma è arrivata dallo studio dei genomi virali, che è apparso sulla rivista Emerging Infectious Diseases dai ricercatori della Prince of Songkla University. Fin dai primi mesi della pandemia di Covid (inverno/primavera del 2020, quando emerse come nota) la comunità scientifica aveva presente che i gatti potevano ricevere il contagio dagli umani. Senza, per altro, sviluppare gravi sintomi. Finora, tuttavia, nessuno ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 1 luglio 2022) La pandemia dipassa anche attraverso i. Inè documentato ildi trasmissione del virus Sars-CoV-2 da un felino a un essere umano. È successo nel sud della, dove il gatto domestico di una famiglia positiva alavrebbe contagiato la veterinaria starnutendole in faccia. La conferma è arrivata dallo studio dei genomi virali, che è apparso sulla rivista Emerging Infectious Diseases dai ricercatori della Prince of Songkla University. Fin dai primi mesi della pandemia di(inverno/primavera del 2020, quando emerse come nota) la comunità scientifica aveva presente che ipotevano ricevere il contagio dagli umani. Senza, per altro, sviluppare gravi sintomi. Finora, tuttavia, nessuno ...

