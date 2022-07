Covid, boom di casi nel Lazio: 11529 nuovi contagi, 9 morti. Il bollettino di oggi (Di venerdì 1 luglio 2022) Prima l’aumento con i dati più alti da marzo, poi il calo. E ora di nuovo l’impennata di contagi nel Lazio, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 11.529 nuovi positivi (ieri ne erano 7756, la scorsa settimana 7042). Il bollettino Covid del 1 luglio nel Lazio Salgono, rispetto a ieri, i casi positivi nel Lazio: oggi il bollettino ne conta 11529. In calo, invece, i ricoveri, con il trend che è allo 0,67%. Ecco, però, tutti i dati: 11529 nuovi contagi -12 ricoverati +1 terapia intensiva +6588 pazienti in isolamento +9 morti 4943 guariti La variante Omicron 5 sta circolando. E l’aumento dei casi in Italia ne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Prima l’aumento con i dati più alti da marzo, poi il calo. E ora di nuovo l’impennata dinel, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 11.529positivi (ieri ne erano 7756, la scorsa settimana 7042). Ildel 1 luglio nelSalgono, rispetto a ieri, ipositivi nelilne conta. In calo, invece, i ricoveri, con il trend che è allo 0,67%. Ecco, però, tutti i dati:-12 ricoverati +1 terapia intensiva +6588 pazienti in isolamento +94943 guariti La variante Omicron 5 sta circolando. E l’aumento deiin Italia ne ...

