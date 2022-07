Covid | Bassetti | “Contagio gatto-uomo possibile ma rarissimo”

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) –da una uncome registrato da uno studio thailandese “è, ma credo che sia un’eventualità veramente molto remota e il rischio molto basso”. E’ quanto ha detto all’Adnkronos Salute Matteo, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. “E’ una di quelle notizie che avrei sperato non avesse il clamore che ha avuto, pone la situazione nel modo sbagliato perché invece di prendere in considerazione lo studio scientifico, si pone l’attenzione sul rischio che gli animali possano contagiare. Una visione catastrofista, molto tipica della stampa italiana”, rimarca. Lo studio, riportato da ‘Nature’, ricostruisce quando accaduto ad un veterinario. In agosto un padre e un figlio, risultati positivi al Coronavirus ...

