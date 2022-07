Covid, balzo dell’indice di contagio e dell’incidenza: otto regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 1 luglio 2022) Indice di contagio in aumento, balzo dell’incidenza e otto regioni/PA a rischio alto. Questi i dati salienti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus. I dati dicono che nel periodo 7-20 giugno, l’indice di contagio Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30 (range 1,06-1,56), in aumento rispetto all’1,07 della settimana precedente ed oltre la soglia epidemica. balzo dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 763 ogni 100.000 abitanti per il periodo 24-30 giugno contro il precedente dato di 504 ogni 100 mila (17-23 giugno). Nel report si sottolinea che il tasso di occupazione in terapia intensiva ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Indice diin aumento,/PA a. Questi i dati salienti deldell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus. I dati dicono che nel periodo 7-20 giugno, l’indice diRt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30 (range 1,06-1,56), in aumento rispetto all’1,07 della settimana precedente ed oltre la soglia epidemica.settimanale a livello nazionale: 763 ogni 100.000 abitanti per il periodo 24-30 giugno contro il precedente dato di 504 ogni 100 mila (17-23 giugno). Nel report si slinea che il tasso di occupazione in terapia intensiva ...

