CorSport | l’imbarazzante trattativa per il rinnovo di Maldini rischia di ripercuotersi sulla stagione del Milan

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 luglio 2022) “Nulla sarà come prima. Ed è un vero peccato mortale per ilche, da outsider, ha conquistato uno scudetto inatteso e particolarmente luminoso perché giunto in coincidenza di altri due risultati, il risanamento economico e la sconfitta del ricatto di calciatori e agenti, protagonisti di richieste golose di commissioni e stipendi”. Lo scrive Franco Ordine sul Corriere dello Sport. Ilha perso tempo prezioso e ora dovrà assolutamente recuperare, per non trovarsi in una situazione di svantaggio all’inizio del campionato. “Nulla sarà come prima per il, la sua storia specchiata fatta di successi euro-mondiali e una collezione inimitabile di Champions, per i suoi tifosi prima galvanizzati e poi depressi daltra le due proprietà affiancate (Elliott e RedBird) e l’area ...