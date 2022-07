CorSport: il Napoli ha ridotto il monte ingaggi di 21 milioni netti (Di venerdì 1 luglio 2022) Il monte ingaggi del Napoli è diminuito di 21 milioni netti, ovvero 40 lordi. Il Corriere dello Sport fa i conti della rivoluzione di De Laurentiis. Il club si è scrollato di dosso i 4,2 milioni dello stipendio di Manolas, ceduto all’Olympiacos in inverno, i 5 di Insigne, i 4,5 milioni più 500mila euro di bonus di Mertens, 3,5 per Ghoulam “che aggiungendo la porzione annuale di una serie di bonus (a cominciare da quello alla firma del rinnovo del 2017) è arrivato a superare anche i 6 milioni”. E poi Ospina (1,8 milioni), Malcuit (1,2) e Tuanzebe (800mila euro). “Considerando i pesi leggeri degli ingaggi dei nuovi acquisti Olivera e Kvaratskhelia – intorno ai 3 milioni lordi – è possibile dire che il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 luglio 2022) Ildelè diminuito di 21, ovvero 40 lordi. Il Corriere dello Sport fa i conti della rivoluzione di De Laurentiis. Il club si è scrollato di dosso i 4,2dello stipendio di Manolas, ceduto all’Olympiacos in inverno, i 5 di Insigne, i 4,5più 500mila euro di bonus di Mertens, 3,5 per Ghoulam “che aggiungendo la porzione annuale di una serie di bonus (a cominciare da quello alla firma del rinnovo del 2017) è arrivato a superare anche i 6”. E poi Ospina (1,8), Malcuit (1,2) e Tuanzebe (800mila euro). “Considerando i pesi leggeri deglidei nuovi acquisti Olivera e Kvaratskhelia – intorno ai 3lordi – è possibile dire che il ...

Pubblicità

napolista : CorSport: il #Napoli ha ridotto il monte ingaggi di 21 milioni netti Tra gli addii a Manolas, Insigne, Mertens, Gh… - CorSport : #Napoli, #Drogba elogia #Osimhen: 'Ha tutto per diventare un campione' ?? - labaro1900 : @Stedic @CorSport No. L'editore, come già sta facendo, moltiplicherà gli articoli su Roma, Napoli e strisciate, ott… - salvione : Napoli, Drogba elogia Osimhen: 'Ha tutto per diventare un campione' - infoitsport : CorSport: è giorno di scadenze e di saluti in casa Napoli. Mertens, in vacanza, aspetta De Laurentiis - ilNapolista -