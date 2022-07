“Corro da te”: il film con Favino e Miriam Leone arriva su Sky (Di venerdì 1 luglio 2022) Commedia brillante in arrivo lunedì 4 luglio alle 21.15 arriva su Sky, una commedia ironica e brillante, ovvero “Corro da te“, che vanta un cast di primo livello. Su tutti, i due protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. La pellicola, che affronta con leggerezza il tema della disabilità, andrà in onda lunedì 4 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. A dirigere il film, remake del francese Tutti in piedi, Riccardo Milani. Oltre Favino e la Leone, nel cast anche Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Andrea Pennacchi, Carlo De Ruggieri, Giulio Base, con l’amichevole partecipazione di Piera Degli Esposti e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido. Il film è ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Commedia brillante in arrivo lunedì 4 luglio alle 21.15su Sky, una commedia ironica e brillante, ovvero “da te“, che vanta un cast di primo livello. Su tutti, i due protagonisti Pierfrancesco. La pellicola, che affronta con leggerezza il tema della disabilità, andrà in onda lunedì 4 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. A dirigere il, remake del francese Tutti in piedi, Riccardo Milani. Oltree la, nel cast anche Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Andrea Pennacchi, Carlo De Ruggieri, Giulio Base, con l’amichevole partecipazione di Piera Degli Esposti e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido. Ilè ...

