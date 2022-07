Coronavirus, 86.334 nuovi casi: incidenza al 27,3%. Morti in 72, nei reparti 238 contagiati in più (Di venerdì 1 luglio 2022) Sono 86.334 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.274. Le vittime sono invece 72, in aumento rispetto alle 59 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 316.040 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 27,3%, sostanzialmente stabile rispetto al 28,1% di ieri. Sono invece 264 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.830, ovvero 238 in più rispetto a ieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Sono 86.334 icontagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.274. Le vittime sono invece 72, in aumento rispetto alle 59 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 316.040 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 27,3%, sostanzialmente stabile rispetto al 28,1% di ieri. Sono invece 264 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati neiordinari sono 6.830, ovvero 238 in più rispetto a ieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell'1 luglio: 86.334 nuovi casi, i morti sono 72 - sportface2016 : In #Italia oggi: 86.334 nuovi contagi, 72 morti, 42.611 guariti, 51.345 tamponi molecolari, 264 (+3) in terapia int… - MariaAversano1 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 86.334 contagiati • 72 morti • 42.611 guariti +3 terapie intensive | +238 ricove… - sologiuma : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 86.334 contagiati • 72 morti • 42.611 guariti +3 terapie intensive | +238 ricove… - Patty66509580 : ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 86.334 contagiati • 72 morti • 42.611 guariti +3 terapie intensive | +238 r… -