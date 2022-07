Coppa Italia, ecco i calendari per l’edizione 2022/23 fino alla finale (Di venerdì 1 luglio 2022) calendario Coppa Italia 2022/23: il programma e tutte le date fino alla finale. La finale si giocherà il prossimo 24 maggio La Lega Serie A ha ufficializzato quest’oggi il calendario completo della Coppa Italia 2022/2023. Di seguito ecco il calendario completo con programma e date indicative. TURNO PRELIMINARE – Domenica 31 luglio 2022 TRENTADUESIMI DI finale – Domenica 7 agosto 2022 SEDICESIMI DI finale – Mercoledì 19 ottobre 2022 OTTAVI DI finale – Mercoledì 11 gennaio 2023, mercoledì 18 gennaio 2023 QUARTI DI ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022)/23: il programma e tutte le date. Lasi giocherà il prossimo 24 maggio La Lega Serie A ha ufficializzato quest’oggi ilo completo della/2023. Di seguitoilo completo con programma e date indicative. TURNO PRELIMINARE – Domenica 31 luglioTRENTADUESIMI DI– Domenica 7 agostoSEDICESIMI DI– Mercoledì 19 ottobreOTTAVI DI– Mercoledì 11 gennaio 2023, mercoledì 18 gennaio 2023 QUARTI DI ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Davide Longhi, motociclista di 34 anni muore in pista al Mugello: stava facendo le prove libere per la Coppa Italia - OfficialASRoma : ?? Roma Under 16 Campione d’Italia ???? I ragazzi con la Coppa ?????? #ASRoma - acmilan : #OnThisDay in 1985 A 2-1 derby win, reaching the Coppa Italia final was just a bonus ?? Una vittoria nel Derby ch… - LAROMA24 : Coppa Italia, le date della prossima stagione: Roma in campo per gli ottavi l'11 o il 18 gennaio #AsRoma… - TMWSampdoria : Date ufficiali Coppa Italia 22/23: Sampdoria in campo il 7 agosto -