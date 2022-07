Conte incontrerà Draghi lunedì e intanto lancia la riforma della legge elettorale proporzionale (Di venerdì 1 luglio 2022) Conte incontrerà Draghi lunedì. Ed è lo stesso leader M5S a preannunciare il faccia a faccia con il premier. Dopo le furibonde polemiche sulle presunte telefonate tra il presidente del Consiglio e Beppe Grillo durante le quali Mario Draghi avrebbe chiesto al garante del Movimento la testa di Giuseppe Conte. Ci sarà “un colloquio telefonico oggi e ci incontreremo lunedì”, ha confermato l’avvocato del popolo a margine dell’evento Il lavoro interroga, organizzato dalla Cgil a Roma. Vero l’incontro tra Conte e Draghi Quel che è certo è che il pressing tra gli eletti Cinque Stelle per uscire dal Governo si fa sempre più forte con il passare delle ore. E sebbene Grillo abbia a più riprese frenato ogni ipotesi di rottura con la maggioranza e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 luglio 2022). Ed è lo stesso leader M5S a preannunciare il faccia a faccia con il premier. Dopo le furibonde polemiche sulle presunte telefonate tra il presidente del Consiglio e Beppe Grillo durante le quali Marioavrebbe chiesto al garante del Movimento la testa di Giuseppe. Ci sarà “un colloquio telefonico oggi e ci incontreremo”, ha confermato l’avvocato del popolo a margine dell’evento Il lavoro interroga, organizzato dalla Cgil a Roma. Vero l’incontro traQuel che è certo è che il pressing tra gli eletti Cinque Stelle per uscire dal Governo si fa sempre più forte con il passare delle ore. E sebbene Grillo abbia a più riprese frenato ogni ipotesi di rottura con la maggioranza e ...

Pubblicità

magibe : RT @salvini_giacomo: Il leader del M5S Giuseppe Conte dice che oggi incontrerà il presidente del Consiglio, Mario Draghi - salvini_giacomo : Il leader del M5S Giuseppe Conte dice che oggi incontrerà il presidente del Consiglio, Mario Draghi - leonessa1864 : RT @Godela27: @flaviafratello ...quindi Draghi ha chiamato Conte (con il quale si incontrerà) per dirgli che non è vero che ha chiesto di r… - Godela27 : @flaviafratello ...quindi Draghi ha chiamato Conte (con il quale si incontrerà) per dirgli che non è vero che ha ch… - passionescatto : @PiergiuseppeEs1 Draghi incontrerà Conte per chiarimenti. -