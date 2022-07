Conte-Draghi, mistero sui messaggini (Di venerdì 1 luglio 2022) Zuppa di Porro. I messaggini tra Draghi e Grillo niente di importante? E allora perchè il migliore molla il decisivo vertice Nato. Travaglio dice che ci sono gli screenshot. Mattarella blinda il governo per Rep e per Veneziani d noi gli oligarchi si chiamano Migliori. Arriva sconto bollette, giàò annunciato. Ucci ucci sento ripresa follia Covid. Ci vuole zerocalcare e il Domani per parlare dei curdi. Bruganro un grande pensa al ticket per Venezia: gisuto. Ius scholae grande pezzo di feltrino per diritto alla cittadinanza, non mi convince, ma riesce a non insultare chi non la pensa come lui. Strage di Viareggio, la follia di questa condanna: non riestituirà le vittime ai parenti, ma che senso ha condannare Moretti. Corte suprema usa contro Ambiente? Leggete bene Superbonus, tutti contro per le truffe, ma ricorda la Vitetta è un fake news Matteralla, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 1 luglio 2022) Zuppa di Porro. Itrae Grillo niente di importante? E allora perchè il migliore molla il decisivo vertice Nato. Travaglio dice che ci sono gli screenshot. Mattarella blinda il governo per Rep e per Veneziani d noi gli oligarchi si chiamano Migliori. Arriva sconto bollette, giàò annunciato. Ucci ucci sento ripresa follia Covid. Ci vuole zerocalcare e il Domani per parlare dei curdi. Bruganro un grande pensa al ticket per Venezia: gisuto. Ius scholae grande pezzo di feltrino per diritto alla cittadinanza, non mi convince, ma riesce a non insultare chi non la pensa come lui. Strage di Viareggio, la follia di questa condanna: non riestituirà le vittime ai parenti, ma che senso ha condannare Moretti. Corte suprema usa contro Ambiente? Leggete bene Superbonus, tutti contro per le truffe, ma ricorda la Vitetta è un fake news Matteralla, ...

marcotravaglio : Le telefonate e i messaggini del premier Draghi a Grillo per istigarlo a far fuori Conte da leader dei 5Stelle in b… - davidallegranti : Draghi: 'Non ho mai fatto queste dichiarazioni [su Conte]. Mi dicono che ci sono dei riscontri oggettivi: beh, vedi… - pietroraffa : #Draghi definitivo sulla vicenda Grillo/Conte:'Non ho mai fatto quelle dichiarazioni. Dicono che ci sarebbero dei r… - libellula58 : RT @concetta1915: #Conte l'unione ha sempre fatto la forza, perché avete lasciato solo @GiuseppeConteIT, non vi sembra grave quello è us… - Ppr_11 : @BimbiMeb @matteorenzi Per il bene del paese lei, conte, draghi e @matteorenzi costituitevi. Traditori di questa Na… -