Confindustria Est Europa, opportunità per le Pmi salernitane (Di venerdì 1 luglio 2022) Questa mattina nella sede di Confindustria Salerno il Presidente Antonio Ferraioli ha avviato i lavori dell’incontro sul tema “Le opportunità di collaborazione con Confindustria Est Europa: una rete a supporto delle imprese del sistema”, organizzato da Confindustria Salerno e Confindustria Est Europa in collaborazione con Assocamerestero e Unicredit, partner ufficiale della Federazione.I lavori sono stati condotti dalla Vice Presidente di Confindustria Salerno con delega all’internazionalizzazione, Stefania Rinaldi.Maria Luisa Meroni, Presidente di Confindustria Est Europa, ha presentato opportunità e servizi del Sistema delle Rappresentanze che raggruppa le Confindustrie presenti negli 11 Paesi ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) Questa mattina nella sede diSalerno il Presidente Antonio Ferraioli ha avviato i lavori dell’incontro sul tema “Ledi collaborazione conEst: una rete a supporto delle imprese del sistema”, organizzato daSalerno eEstin collaborazione con Assocamerestero e Unicredit, partner ufficiale della Federazione.I lavori sono stati condotti dalla Vice Presidente diSalerno con delega all’internazionalizzazione, Stefania Rinaldi.Maria Luisa Meroni, Presidente diEst, ha presentatoe servizi del Sistema delle Rappresentanze che raggruppa le Confindustrie presenti negli 11 Paesi ...

Pubblicità

AwP3R_GC : RT @MinutemanItaly: Albania vista come propaggine di Confindustria italiana. Sanno fin troppo bene in Europa che appena entra i fondi UE sa… - ConfindustriaSa : Partecipa il 1 luglio in sede all'evento 'Le opportunità di collaborazione con Confindustria Est Europa: una rete a… - f_burla : RT @MinutemanItaly: Albania vista come propaggine di Confindustria italiana. Sanno fin troppo bene in Europa che appena entra i fondi UE sa… - Testament73 : RT @MinutemanItaly: Albania vista come propaggine di Confindustria italiana. Sanno fin troppo bene in Europa che appena entra i fondi UE sa… - alexgaragn : RT @MinutemanItaly: Albania vista come propaggine di Confindustria italiana. Sanno fin troppo bene in Europa che appena entra i fondi UE sa… -