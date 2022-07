Concorso straordinario abilitante sparito nel nulla. Lettera (Di venerdì 1 luglio 2022) Inviata da Daniela Ferraro - Era l’ Aprile del 2020 quando veniva decretato che: “parte la procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento sulle classi di Concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, così come stabilito dal Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020. Con decreto dipartimentale n. 748 del 1 luglio 2020 i termini di scadenza per la presentazione della domanda sono stati prorogati al 15 luglio 2020 e sono stati integrati i requisiti di partecipazione alla procedura”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 luglio 2022) Inviata da Daniela Ferraro - Era l’ Aprile del 2020 quando veniva decretato che: “parte la procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento sulle classi didella scuola secondaria di primo e di secondo grado, così come stabilito dal Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020. Con decreto dipartimentale n. 748 del 1 luglio 2020 i termini di scadenza per la presentazione della domanda sono stati prorogati al 15 luglio 2020 e sono stati integrati i requisiti di partecipazione alla procedura”. L'articolo .

