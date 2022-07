Conclusa la prima edizione di Arx | festival delle idee in Trentino | “Un successo | buona la prima” Fotogallery

(Di venerdì 1 luglio 2022) Arco, 1 lug – “la”, come si suol dire. Ladi “Arx – la cittadella”, il nuovoidentitario organizzato ad Arco, in, è stato sicuramente un. Tra le mura di palazzo Marchetti si sono susseguiti, alla presenza di un pubblico numeroso, quattro incontri con ospiti di caratura nazionale: Francesco Borgonovo, Gian Micalessin, Gianluca Veneziani solo per dirne alcuni. Arx, ilautofinanziato inSpaziando dal tema della battaglia culturale e spirituale per conservare l’anima, alle guerre in Ucraina e Birmania, alla crisi energetica (con il conseguente ...

Pubblicità

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Borgonovo: 'Un luogo pieno di idee dove si è potuto discutere in libertà' - IlPrimatoN : Borgonovo: 'Un luogo pieno di idee dove si è potuto discutere in libertà' - chiaramilanista : @AloBrasil1974 Una triste storia che si è conclusa bene. Spero che abbia insegnato qualcosa perché il Milan viene prima di tutto - Rossonero__1899 : Finalmente si è conclusa questa pagliacciata Perché pagliacciata rimane nonostante sia finita bene Dopo tutte le co… - sehmagazine : ??????? Conclusa a #Cagliari la prima tappa della 33ª edizione del #GiroDonne22: Kristen Faulkner vince la crono indi… -

La Scintilena

Ha spiegato che nell'agosto 2019, un mesedel delitto, insieme a un'amica si trovava a fare ... L'inchiesta non è: gli investigatori vogliono scoprire se la sera del 10 settembre 2019 ...... ex braccio pesante dell'Eurospin Pinerolo, che in Piemonte ha vestito i panni dialternativa ... nella stagione appenapunto di forza del Lavis in serie C. In quanto alle centrali, ... Sardegna Appena conclusa la prima fase della stagione esplorativa speleo subacquea 2022 nella grotta di Su Molente in Codula di Luna Roma - 'Grazie alla sensibilità del mio nuovo gruppo parlamentare, Insieme per il Futuro, nel progetto di riforma della disciplina sullo scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni, promosso ...I fan dei reality show sono pronti a rivedere Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I due ex naufraghi sono pronti ad un nuovo programma.