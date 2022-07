Conad | nuova apertura | è il punto vendita più grande | dove si trova

Pubblicità

Mark Up

"Con questadotazione altamente tecnologica, pensata per la formazione pratica dei medici, ... a Cia -e AROP in cui, col contributo di tanti nostri partner, abbiamo raccolto una cifra ...La storia di questo punto vendita è legata alla crisi del Gruppo Auchan e al passaggio adi ... In origine i dipendenti erano 26, per i quali Margherita Distribuzione,ragione sociale di ... Conad Nord Ovest: nuove nomine Grande attenzione alla tradizione ed alle eccellenze del territorio: nel supermercato presenti oltre 300 referenze in assortimento provenienti dalle migliori produzioni locali.Dopo l'esordio "Incagli" (Big Lakes Records/Mangiare Bene Dischi, 2022) il progetto Dragoni torna sulle scene con una nuova release disponibile da oggi - venerdì 1 luglio - su tutti gli store digitali ...