Come funziona il nuovo gioco dedicato al basket NBA in stile Pokemon Go (Di venerdì 1 luglio 2022) Qualche anno fa l'arrivo di Pokemon Go ha fatto impazzire mezzo mondo associando uno dei videogiochi più famosi degli anni 2000 con le potenzialità della realtà aumentata (e della posizione GPS). L'idea di potersi trasformare in veri e propri allenatori a caccia degli animaletti resi celebri da Nintendo ha fatto scoppiare una follia collettiva registrando blocchi del traffico, liti familiari (Come nel caso, negli Stati Uniti, in cui un marito si è perso il parto del figlio per catturare un Pokemon) e così via. Sembravano gli albori di una rivoluzione AR che non si è mai concretamente sviluppata; ora, 6 anni dopo e alla vigilia del lancio di tanti nuovi modelli di occhiali smart in realtà aumentata, Niantic – gli sviluppatori di Pokemon Go – riprova il colpaccio puntando sul basket con il lancio di NBA ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Qualche anno fa l'arrivo diGo ha fatto impazzire mezzo mondo associando uno dei videogiochi più famosi degli anni 2000 con le potenzialità della realtà aumentata (e della posizione GPS). L'idea di potersi trasformare in veri e propri allenatori a caccia degli animaletti resi celebri da Nintendo ha fatto scoppiare una follia collettiva registrando blocchi del traffico, liti familiari (nel caso, negli Stati Uniti, in cui un marito si è perso il parto del figlio per catturare un) e così via. Sembravano gli albori di una rivoluzione AR che non si è mai concretamente sviluppata; ora, 6 anni dopo e alla vigilia del lancio di tanti nuovi modelli di occhiali smart in realtà aumentata, Niantic – gli sviluppatori diGo – riprova il colpaccio puntando sulcon il lancio di NBA ...

Pubblicità

riotta : Come funziona una certa 'cultura' italiana. Il docente universitario veterano I Repubblica scrive, per anni, fervor… - ItaliaViva : 'Il veto come strumento di definizione della propria identità - non voglio stare con te così posso dimostrare megli… - KGnorri : @ToreAggiggio @Pomp_c @mariaprodi @giuliaselvaggi2 Ma che ahhahaha, stare su internet è non capire come funziona è… - danieledv79 : RT @Giampie27342661: @Tuseinatagrande @Turi_000 @danieledv79 @La_gaia_scienza Lei le ha lette? Ha letto anche se e come e’ stato dichiarato… - Giampie27342661 : @Tuseinatagrande @Turi_000 @danieledv79 @La_gaia_scienza Lei le ha lette? Ha letto anche se e come e’ stato dichiar… -