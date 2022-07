“Come facevamo”. Marialaura De Vitis parla, nessuno in 16 anni di Isola lo aveva mai svelato (Di venerdì 1 luglio 2022) Il ciclo all’Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis fa chiarezza rispondendo alle domande dei suoi follower. Nei giorni scorsi un altro naufrago ha svelato dei retroscena intimi del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria vinta dall’attore romano Nicolas Vaporidis. Il fratello di Guendalina Tavassi ha parlato dell’esperienza in Honduras e attraverso una storia pubblicata su Instagram rispondendo alle tantissime domande dei suoi follower. “Quando sono entrato ero veramente un sacco di mer**, sono entrato con otto panze. Non che ora sia quel gran fico, ma ho perso 23 chili. Sono entrato che pesavo 112 kg, ero troppo grosso“, ha spiegato parlando dei chili persi. Il ciclo all’Isola dei Famosi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Il ciclo all’dei Famosi,Defa chiarezza rispondendo alle domande dei suoi follower. Nei giorni scorsi un altro naufrago hadei retroscena intimi del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria vinta dall’attore romano Nicolas Vaporidis. Il fratello di Guendalina Tavassi hato dell’esperienza in Honduras e attraverso una storia pubblicata su Instagram rispondendo alle tantissime domande dei suoi follower. “Quando sono entrato ero veramente un sacco di mer**, sono entrato con otto panze. Non che ora sia quel gran fico, ma ho perso 23 chili. Sono entrato che pesavo 112 kg, ero troppo grosso“, ha spiegatondo dei chili persi. Il ciclo all’dei Famosi, ...

