Classifica Tour de France 2022 | prima tappa | Lampaert veste la maglia gialla | Pogacar il miglior big Caruso a 55”

Yves Lampaert ha vinto la cronometro individuale di Copenhagen che ha aperto il Tour de France 2022. Il belga si è imposto a sorpresa nella capitale danese e ha così conquistato la maglia gialla, indossando con pieno merito il simbolo del leader della Classifica generale. L'alfiere della Quick-Step Alpha Vynil vanta cinque secondi di vantaggio sul connazionale Wout van Aert e sette secondi sullo scatenato sloveno Tadej Pogacar. Il vincitore degli ultimi due Tour de France, grande favorito della vigilia per la conquista della Grande Boucle, ha già guadagnato un piccolo margine su tutti gli altri pretendenti al gradino più alto del podio di Parigi. Il capitano della UAE Emirates può fare affidamento su 8" sul danese

